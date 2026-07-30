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3 Bahaya Makan Buah Bit Berlebihan, Penyakit Ini Bakalan Mengintai Anda

3 Bahaya Makan Buah Bit Berlebihan, Penyakit Ini Bakalan Mengintai Anda
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Buah bit. Foto: Istimewa

jpnn.com, JAKARTA - BUAH bit merupakan salah satu buah yang bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Namun, seperti makanan sehat lainnya, mengonsumsi buah bit secara berlebihan juga bisa menimbulkan risiko kesehatan.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

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1. Meningkatkan Risiko Batu Ginjal

Buah bit mengandung senyawa alami bernama oksalat. Oksalat dalam jumlah tinggi bisa memicu terbentuknya batu ginjal, terutama pada orang yang sudah memiliki kecenderungan atau riwayat penyakit ini.

Oksalat bisa menumpuk dan berikatan dengan kalsium dalam tubuh, membentuk kristal yang menyumbat saluran kemih.

Jika Anda memiliki risiko batu ginjal, sebaiknya batasi konsumsi buah bit dan konsultasikan dengan dokter sebelum menjadikannya bagian rutin dari diet harian.

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2. Menimbulkan Reaksi Alergi

Meski jarang terjadi, beberapa orang mengalami alergi terhadap buah bit.

Reaksi ini muncul setelah mengonsumsi buah bit dalam bentuk jus, mentah, dan dimasak.

Ada beberapa efek samping mengonsumsi buah bit secara berlebihan untuk kesehatan dan salah satunya ialah meningkatkan risiko batu ginjal.

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