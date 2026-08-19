3 Bahaya Makan Kacang Berlebihan, Tingkatkan Risiko Serangan Migrain

jpnn.com, JAKARTA - KACANG merupakan makanan yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi.

Ada berbagai jenis kacang yang bisa Anda konsumsi. Mulai dari kacang tanah, kacang almond, kenari, hazelnut, dan lainnya.

Namun, mengonsumsi kacang secara berlebihan juga tidak baik untuk tubuh.

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Bahkan, terdapat beberapa dampak serius bila Anda berlebihan dalam mengonsumsi kacang-kacangan.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Menyebabkan migrain

Makan kacang berlebih bisa mengakibatkan migrain, karena jenis biji-bijian ini mengandung zat Tyramine yang tinggi.

Zat ini diketahui bisa menyebabkan migrain, sehingga perlu dihindari oleh kalian yang memiliki riwayat penyakit khusus.

2. Meningkatkan tekanan darah

Mengonsumsi kacang terlalu sering juga dapat meningkatkan tekanan darah secara drastis, khususnya kacang fava.