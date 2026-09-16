3 Bahaya Makan Pepaya Berlebihan, Bisa Menyebabkan Sakit Perut

jpnn.com, JAKARTA - PEPAYA merupakan salah satu buah kesukaan banyak orang. Anda bisa mengonsumsi pepaya begitu saja atau diolah dalam bentuk jus.

Pepaya segar dan manis klasik memiliki rasa dan aroma yang khas.

Beberapa orang mungkin sangat menyukainya, sementara yang lain membencinya.

Namun, tidak ada seorang pun yang belum pernah mencicipinya karena ketersediaannya yang luas di pasar Asia.

Semangkuk pepaya segar yang dipotong dadu, cerah, dan matang mengalahkan buah-buahan lain dengan kesederhanaannya.

Jangan lupa, bagaimana semua orang membicarakan manfaat luar biasa dari pepaya.

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Terlepas dari itu, beberapa efek samping pepaya muncul jika Anda benar-benar berlebihan mengonsumsinya.

Seperti yang dikatakan, makan berlebihan apa pun itu berbahaya.