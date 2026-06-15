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3 Bahaya Minum Air Lemon, Bakalan Sering Buang Air Kecil

3 Bahaya Minum Air Lemon, Bakalan Sering Buang Air Kecil
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Ilustrasi air lemon. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - LEMON merupakan salah satu buah yang kaya akan kandungan vitamin C.

Memasukkan air lemon ke dalam rutinitas harian Anda adalah cara sederhana tetapi efektif untuk meningkatkan kesehatan kamu secara keseluruhan.

Minum air lemon sering dikaitkan dengan penurunan berat badan.

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Namun, air lemon menawarkan berbagai manfaat kesehatan karena profil nutrisinya.

Air lemon merupakan sumber vitamin C yang baik, yang membantu meningkatkan kekebalan tubuh dan menjaga kesehatan kulit.

Air lemon juga bisa merangsang produksi empedu di hati, yang membantu proses pencernaan.

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Air lemon bisa membantu meringankan gejala gangguan pencernaan dan kembung.

Selain itu, air lemon bisa membuat minum air sesuai jumlah yang disarankan setiap hari menjadi lebih menyenangkan, sehingga berkontribusi pada hidrasi yang lebih baik.

Ada beberapa efek samping minum air lemon secara berlebihan untuk kesehatan dan salah satunya ialah tentu saja sering buang air kecil.

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