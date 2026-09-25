3 Bahaya Minum Jus Jeruk Saat Perut Kosong yang Bikin Kaget
jpnn.com, JAKARTA - JERUK merupakan salah satu buah yang kaya akan kandungan vitamin C.
Jeruk bisa dikonsumsi begitu saja atau diolah dalam bentuk jus.
Namun, minum jus jeruk saat perut kosong ternyata bisa menimbulkan efek samping.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Gula Darah Melonjak
Jus jeruk mengandung gula alami (fruktosa) yang cepat diserap tubuh, terutama saat diminum tanpa saat perut kosong.
"Tanpa makanan lain untuk memperlambat penyerapan, jus jeruk bisa menyebabkan lonjakan gula darah," jelas ahli gastroenterologi Jennifer Phan.
Lonjakan ini memicu gejala seperti rasa haus berlebihan, kelelahan, sakit kepala, penglihatan buram, dan sering buang air kecil.
Bagi kebanyakan orang sehat, lonjakan ini bersifat sementara dan tidak berbahaya.
Ada beberapa efek samping minum jus jeruk saat perut kosong yang tidak baik untuk kesehatan dan salah satunya ialah iritasi lambung.
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