3 Bahaya Minum Jus Jeruk Saat Perut Kosong yang Bikin Kaget

jpnn.com, JAKARTA - JERUK merupakan salah satu buah yang kaya akan kandungan vitamin C.

Jeruk bisa dikonsumsi begitu saja atau diolah dalam bentuk jus.

Namun, minum jus jeruk saat perut kosong ternyata bisa menimbulkan efek samping.

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Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Gula Darah Melonjak

Jus jeruk mengandung gula alami (fruktosa) yang cepat diserap tubuh, terutama saat diminum tanpa saat perut kosong.

"Tanpa makanan lain untuk memperlambat penyerapan, jus jeruk bisa menyebabkan lonjakan gula darah," jelas ahli gastroenterologi Jennifer Phan.

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Lonjakan ini memicu gejala seperti rasa haus berlebihan, kelelahan, sakit kepala, penglihatan buram, dan sering buang air kecil.

Bagi kebanyakan orang sehat, lonjakan ini bersifat sementara dan tidak berbahaya.