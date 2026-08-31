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3 Bahaya Minum Jus Wortel Berlebihan, Bisa Tingkatkan Risiko Karotenemia

3 Bahaya Minum Jus Wortel Berlebihan, Bisa Tingkatkan Risiko Karotenemia
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Wortel. Foto: Ilustrasi

jpnn.com, JAKARTA - WORTEL merupakan salah satu sayuran yang baik untuk menjaga kesehatan.

Anda bisa mendapatkan manfaat sehat wortel dengan mengonsumsinya dalam bentuk jus.

Meski tampak menyehatkan, konsumsi jus wortel tidak selalu bebas risiko.

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Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Karotenemia

Minum jus wortel berlebihan bisa menyebabkan karotenemia, yaitu perubahan warna kulit menjadi oranye akibat penumpukan beta-karoten, pigmen alami pada wortel.

Perubahan ini biasanya terlihat pada tangan dan telapak kaki.

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Meski terlihat mencolok, karotenemia tidak berbahaya dan akan hilang setelah mengurangi atau menghentikan konsumsi jus wortel.

2. Kadar Gula Tinggi

Jus wortel, terutama versi komersial, sering mengandung gula tambahan.

Ada beberapa efek samping minum jus wortel secara berlebihan untuk kesehatan dan salah satunya ialah kadar gula tinggi.

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