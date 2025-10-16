3 Bahaya Minum Kopi Berlebihan, Bisa Menyebabkan Depresi
jpnn.com, JAKARTA - KOPI merupakan salah satu minuman yang kaya akan kandungan kafein.
Namun, minum kopi secara berlebihan juga tidak baik untuk kesehatan.
Steven Rothschild, MD, seorang pendiri Rush University Family Physicians, menjelaskan berbagai manfaat kopi untuk kesehatan.
Biji kopi mengandung banyak senyawa antioksidan yang bisa membantu mencegah berbagai penyakit, seperti masalah pada liver, penyakit Parkinson, dan demensia.
Nah, rupanya, sekalipun membawa manfaat yang cukup melimpah, minum kopi setiap hari juga bisa mendatangkan efek samping yang bahaya bagi tubuh khususnya wanita.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Menyebabkan depresi
Kafein sangat berpengaruh kepada produksi dopamine yang membuat perempuan menjadi ketergantungan dan moodnya berantakan.
Minum kopi terlalu banyak bisa menyebabkan perempuan merasa tertekan dan sedih, hingga berujung depresi.
Ada beberapa bahaya minum kopi secara berlebihan untuk kesehatan tubuh dan salah satunya ialah menyebabkan depresi.
