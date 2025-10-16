menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 3 Bahaya Minum Kopi Berlebihan, Bisa Menyebabkan Depresi

3 Bahaya Minum Kopi Berlebihan, Bisa Menyebabkan Depresi

3 Bahaya Minum Kopi Berlebihan, Bisa Menyebabkan Depresi
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kopi. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - KOPI merupakan salah satu minuman yang kaya akan kandungan kafein.

Namun, minum kopi secara berlebihan juga tidak baik untuk kesehatan.

Steven Rothschild, MD, seorang pendiri Rush University Family Physicians, menjelaskan berbagai manfaat kopi untuk kesehatan.

Baca Juga:

Biji kopi mengandung banyak senyawa antioksidan yang bisa membantu mencegah berbagai penyakit, seperti masalah pada liver, penyakit Parkinson, dan demensia.

Nah, rupanya, sekalipun membawa manfaat yang cukup melimpah, minum kopi setiap hari juga bisa mendatangkan efek samping yang bahaya bagi tubuh khususnya wanita.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

Baca Juga:

1. Menyebabkan depresi

Kafein sangat berpengaruh kepada produksi dopamine yang membuat perempuan menjadi ketergantungan dan moodnya berantakan.

Minum kopi terlalu banyak bisa menyebabkan perempuan merasa tertekan dan sedih, hingga berujung depresi.

Ada beberapa bahaya minum kopi secara berlebihan untuk kesehatan tubuh dan salah satunya ialah menyebabkan depresi.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI