3 Bahaya Minum Kopi Berlebihan, Bisa Menyebabkan Depresi

jpnn.com, JAKARTA - KOPI merupakan salah satu minuman yang kaya akan kandungan kafein.

Namun, minum kopi secara berlebihan juga tidak baik untuk kesehatan.

Steven Rothschild, MD, seorang pendiri Rush University Family Physicians, menjelaskan berbagai manfaat kopi untuk kesehatan.

Baca Juga: 3 Manfaat Kopi Hitam untuk Menurunkan Berat Badan

Biji kopi mengandung banyak senyawa antioksidan yang bisa membantu mencegah berbagai penyakit, seperti masalah pada liver, penyakit Parkinson, dan demensia.

Nah, rupanya, sekalipun membawa manfaat yang cukup melimpah, minum kopi setiap hari juga bisa mendatangkan efek samping yang bahaya bagi tubuh khususnya wanita.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Menyebabkan depresi

Kafein sangat berpengaruh kepada produksi dopamine yang membuat perempuan menjadi ketergantungan dan moodnya berantakan.

Minum kopi terlalu banyak bisa menyebabkan perempuan merasa tertekan dan sedih, hingga berujung depresi.