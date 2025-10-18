3 Bahaya Minum Kopi Berlebihan, Meningkatkan Risiko Komplikasi Kehamilan
jpnn.com, JAKARTA - KOPI merupakan salah satu minuman kesukaan banyak orang karena kandungan kafeinnya yang bisa mengatasi rasa kantuk.
Kafein memiliki rasa yang pahit dan merupakan bahan aktif dalam kopi.
Ada sekitar 95 hingga 200 mg kafein dalam secangkir kopi berukuran 8 ons.
Mengonsumsi kopi berlebihan bisa berdampak negatif pada kesehatan.
Apa saja? Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Sensitivitas terhadap Kafein
Kamu mungkin merasa gelisah, mudah tersinggung, atau mual jika minum kopi berlebihan.
Sebagian orang mungkin lebih sensitif terhadap kafein dibandingkan yang lain.
Sebuah studi yang diterbitkan pada tahun 2019 meneliti peserta mana yang memiliki varian gen tertentu yang disebut CYP1A2. B
Ada beberapa efek samping minum kopi berlebihan untuk kesehatan dan salah satunya meningkatkan risiko komplikasi kehamilan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 3 Bahaya Minum Kopi Berlebihan, Bisa Menyebabkan Depresi
- KAPPI Sukses Bawa Kopi Lokal Mendunia lewat Paviliun Indonesia di Expo 2025 Osaka
- Haji Robert & NHM Peduli Berikan Dukungan Nyata bagi Penyakit Jantung Masyarakat Maluku Utara
- Buka Kembali di Indonesia, Cafe Barbera Hadirkan Tradisi Kopi Italia Sejak 1870
- RS Siloam TB Simatupang Gelar Edukasi Gangguan Jantung Berdampak ke Organ Vital Lain
- Dipersembahkan BCA, CBE 2025: Tren Rasa-Gaya Hidup dalam Satu Destinasi