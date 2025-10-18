3 Bahaya Minum Kopi Berlebihan, Meningkatkan Risiko Komplikasi Kehamilan

jpnn.com, JAKARTA - KOPI merupakan salah satu minuman kesukaan banyak orang karena kandungan kafeinnya yang bisa mengatasi rasa kantuk.

Kafein memiliki rasa yang pahit dan merupakan bahan aktif dalam kopi.

Ada sekitar 95 hingga 200 mg kafein dalam secangkir kopi berukuran 8 ons.

Mengonsumsi kopi berlebihan bisa berdampak negatif pada kesehatan.

Apa saja? Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Sensitivitas terhadap Kafein

Kamu mungkin merasa gelisah, mudah tersinggung, atau mual jika minum kopi berlebihan.

Sebagian orang mungkin lebih sensitif terhadap kafein dibandingkan yang lain.

Sebuah studi yang diterbitkan pada tahun 2019 meneliti peserta mana yang memiliki varian gen tertentu yang disebut CYP1A2. B