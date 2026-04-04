3 Bahaya Minum Kopi Berlebihan untuk Wanita, Tingkatkan Risiko Gangguan Kesuburan
jpnn.com, JAKARTA - KOPI merupakan salah satu minuman tinggi kandungan kafein kesukaan banyak orang.
Steven Rothschild, MD, seorang pendiri Rush University Family Physicians, menjelaskan berbagai manfaat kopi untuk kesehatan.
Biji kopi mengandung banyak senyawa antioksidan yang bisa membantu mencegah berbagai penyakit, seperti masalah pada liver, penyakit Parkinson, dan demensia.
Nah, rupanya, sekalipun membawa manfaat yang cukup melimpah, minum kopi setiap hari juga bisa mendatangkan efek samping yang bahaya bagi tubuh khususnya wanita.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Menyebabkan depresi
Kafein sangat berpengaruh kepada produksi dopamine yang membuat perempuan menjadi ketergantungan dan moodnya berantakan.
Minum kopi teralu banyak bisa menyebabkan perempuan merasa tertekan dan sedih, hingga berujung depresi.
2. Gangguan kesuburan
Perempuan yang hobi meminum kopi terlalu banyak bisa menyebabkan penyakit tuba falopi dan endometriosis.
Ada beberapa efek samping minum kopi secara berlebihan untuk wanita dan salah satunya ialah bisa timbulkan gangguan kesuburan.
