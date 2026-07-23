3 Bahaya Minum Susu Berlebihan, Tingkatkan Risiko Serangan Kanker

jpnn.com, JAKARTA - SUSU merupakan salah satu minuman sehat yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi.

Sewaktu kecil, kita sering diberi tahu bahwa susu sangat baik untuk kesehatan, sehingga kita diminta untuk mengonsumsinya dalam jumlah banyak.

Itu karena susu merupakan sumber kalsium yang baik dan berkontribusi untuk kesehatan tulang.

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Tidak heran jika kita berasumsi bahwa susu bermanfaat bagi kesehatan kita, dan akan berdampak positif bagi kita.

Namun tahukah Anda bahwa minum terlalu banyak susu bisa menyebabkan lebih banyak kerusakan daripada kebaikan? Ya, ada juga efek samping dari susu.

Menurut sebuah studi yang dilakukan pada tahun 2014, ditemukan bahwa wanita yang minum tiga gelas susu atau lebih setiap hari hampir menggandakan risiko penyakit kardiovaskular mereka.

Tidak hanya itu, minum susu juga meningkatkan risiko kanker sebesar 44 persen.

Penelitian menunjukkan bahwa orang di atas usia sembilan tahun harus minum tiga cangkir susu setiap hari.