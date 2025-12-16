menu
3 Bahaya Minum Teh Hijau Berlebihan, Tingkatkan Risiko Serangan Penyakit Ini

Teh hijau. Foto: Health

jpnn.com, JAKARTA - TEH hijau merupakan salah satu jenis teh herbal kesukaan banyak orang.

Ada beberapa manfaat kesehatan teh hijau, seperti menurunkan berat badan dan mencegah berbagai penyakit mematikan lainnya, mendapatkan popularitas di berbagai belahan dunia.

Teh dari daun bernama latin Camellia sinensis ini, karena pengolahan yang rendah, menjadikannya kaya antioksidan yang disebut polifenol.

Baca Juga:

Dengan sejumlah manfaat besarnya, teh hijau ternyata juga memiliki efek samping.

Apa saja itu? Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Menyebabkan anemia

Katekin yang ada dalam teh hijau bisa mengurangi penyerapan zat besi dari makanan yang pada akhirnya menyebabkan anemia.

Baca Juga:

Minum teh hijau dalam waktu bersamaan dengan makanan harus dihindari karena tubuh Anda mungkin tidak bisa memanfaatkan semua nutrisi dari makanan yang Anda makan.

2. Pengaruhi perkembangan janin dan kesehatan bayi selama menyusui

Mengonsumsi lebih dari dua cangkir teh hijau harus dihindari jika Anda sedang hamil atau menyusui.

Ada beberapa efek samping minum teh hijau secara berlebihan untuk kesehatan tubuh dan salah satunya ialah tentu saja menyebabkan iritasi.

