3 Begal Ini Mengaku Polisi saat Beraksi di Kabupaten Bandung

jpnn.com - Tiga pelaku begal motor yang mengaku polisi saat melakukan pencurian dan kekerasan (curas) di Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung, sudah tertangkap.

Kapolresta Bandung Kombes Tri Suhartanto menyebut ketiga tersangka berinisial DR (34), DS (36), dan RA (23).

Mereka merampas sepeda motor serta telepon genggam korban pada Minggu (11/10/2026) sekitar pukul 01.30 WIB.

"Kalau di wilayah Garut mereka mengaku-ngaku sebagai anggota BNN, kalau di wilayah Polresta Bandung ini dia mengaku sebagai anggota kepolisian hal tersebut dilakukan agar memudahkan korban melakukan curas," kata Kombes Tri, Jumat (23/10/20026).

Peristiwa itu berawal saat korban Rd Egi Indra Mulyana bersama seorang saksi diberhentikan tiga tersangka yang menggunakan mobil Daihatsu Ayla merah di Jalan Raya Bandung-Tasikmalaya, Kampung Andir, Desa Ciaro, Kecamatan Nagreg.

Para tersangka mengaku sebagai anggota kepolisian untuk menghentikan korban, kemudian memukul dan mengancamnya sebelum merampas telepon genggam serta kunci sepeda motor Honda PCX putih milik korban.

Korban kemudian melarikan diri setelah mendapat ancaman pembunuhan, sedangkan para tersangka membawa sepeda motor tersebut untuk dijual.

Polisi berhasil menangkap pelaku kasus itu sehari setelah korban memberikan laporan pada tanggal Senin (12/10) di Polsek Nagreg, Kabupaten Bandung.