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3 Berita Artis Terheboh: Terduga Penistaan Agama Ditangkap, Sarwendah dan Ruben Dapat PR

3 Berita Artis Terheboh: Terduga Penistaan Agama Ditangkap, Sarwendah dan Ruben Dapat PR
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Sarwendah dan kuasa hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu (12/8). Foto: PKL/Intan Ramadani

jpnn.com, JAKARTA - Dua orang diduga melakukan penistaan agama saat festival musik, The Sounds Project di kawasan Ancol, Jakarta Utara.

Kasus dugaan penistaan agama di festival musik, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Kamis (13/8).

Kemudian, mediasi antara Sarwendah dan Ruben Onsu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (12/8) belum dapat dilanjutkan.

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Sementara itu, Wanda House of Jewels akhirnya meresmikan butik terbaru di lantai 3 Plaza Indonesia, Jakarta Pusat.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Terduga Penistaan Agama Ditangkap

Hal tersebut diungkapkan oleh Plh Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Oki Waskito seperti dilansir Antara, Rabu (12/8).

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“Kami mengamankan dua orang yakni perempuan berinisial R dan seorang pria berinisial E,” kata Kombes Pol Oki Waskito.

Baca selengkapnya: 2 Terduga Pelaku Penistaan Agama saat Festival Musik Ditangkap Polisi

Rangkuman 3 berita artis terheboh, terduga penistaan agama ditangkap, Sarwendah dan Ruben Onsu dapat PR sebelum mediasi, Anggun hingga Rossa hadiri butik baru.

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