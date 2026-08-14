3 Berita Artis Terheboh: Terduga Penistaan Agama Ditangkap, Sarwendah dan Ruben Dapat PR
jpnn.com, JAKARTA - Dua orang diduga melakukan penistaan agama saat festival musik, The Sounds Project di kawasan Ancol, Jakarta Utara.
Kasus dugaan penistaan agama di festival musik, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Kamis (13/8).
Kemudian, mediasi antara Sarwendah dan Ruben Onsu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (12/8) belum dapat dilanjutkan.
Sementara itu, Wanda House of Jewels akhirnya meresmikan butik terbaru di lantai 3 Plaza Indonesia, Jakarta Pusat.
Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:
1. Terduga Penistaan Agama Ditangkap
Hal tersebut diungkapkan oleh Plh Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Oki Waskito seperti dilansir Antara, Rabu (12/8).
“Kami mengamankan dua orang yakni perempuan berinisial R dan seorang pria berinisial E,” kata Kombes Pol Oki Waskito.
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Rangkuman 3 berita artis terheboh, terduga penistaan agama ditangkap, Sarwendah dan Ruben Onsu dapat PR sebelum mediasi, Anggun hingga Rossa hadiri butik baru.
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