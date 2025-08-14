3 Bekal Penting Gubernur Sumsel untuk Mahasiswa Baru Unsri demi Indonesia Emas 2045

jpnn.com, INDRALAYA - Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru menyampaikan pesan penting kepada ribuan mahasiswa baru Universitas Sriwijaya (Unsri) saat PKKKMB 2025/2026 di Auditorium Unsri Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Rabu (13/8).

Herman Deru dalam sambutannya mengingatkan para mahasiswa baru Unsri merupakan bagian dari generasi emas yang akan menghadapi bonus demografi Indonesia 2045.

Sebanyak 67 persen penduduk akan berada di usia produktif, menjadi peluang sekaligus tantangan besar bagi bangsa.

Baca Juga: UNSRI dan Ganesha Operation Berbagi Trik Lulus Seleksi Masuk PTN

“Tugas kalian adalah memastikan peluang ini tidak terbuang sia-sia,” tegas Gubernur Herman Deru mengingatkan.

Herman Deru menyebut tiga hal penting sebagai bekal mahasiswa menghadapi masa depan, yakni keterampilan bergaul, kesadaran akan peluang bonus demografi, dan kemampuan menguasai teknologi.

Pergaulan yang sehat, katanya, menjadi pintu awal menuju jaringan luas yang dapat membantu karier.

Baca Juga: Herman Deru Dorong Pengusaha Muda Kendalikan Teknologi untuk Peluang Usaha

“Banyak orang sukses karena lingkaran pergaulannya baik,” ucapnya.

Gubernur Herman Deru juga menegaskan teknologi harus dikuasai secara bijak.