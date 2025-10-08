menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Seleb » 3 Beriita Artis Terheboh: Taqy Malik Bangun Masjid, Azizah Salsha: Doakan Saja

3 Beriita Artis Terheboh: Taqy Malik Bangun Masjid, Azizah Salsha: Doakan Saja

3 Beriita Artis Terheboh: Taqy Malik Bangun Masjid, Azizah Salsha: Doakan Saja
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Selebgram Azizah Salsha. Foto: Instagram/azizahsalha_

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Taqy Malik mengungkapkan alasan memutuskan membangun masjid di lahan yang belum lunas.

Alasan Taqy membangun masjid, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Selasa (7/10).

Sementara itu, selebgram Azizah Salsha telah resmi bercerai dengan mantan suaminya, Pratama Arhan.
 
Kemudian, Billy Syahputra menyampaikan doa untuk anak pertamanya yang baru dilahirkan oleh Vika Kolesnaya.

Baca Juga:

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Taqy Malik Bangun Masjid

Taqy Malik menjelaskan dari delapan kavling tanah yang dibeli, satu kavling terdapat bangunan rumah yang ditempati.

Sementara itu, tujuh kavling lainnya rencananya diperuntukkan bagi pembangunan masjid.

Baca Juga:

Baca selengkapnya: Taqy Malik Ungkap Alasan Bangun Masjid di Lahan Belum Lunas

2. Azizah Salsha Minta Didoakan

Mengenai perceraiannya tersebut, putri dari anggota DPRI RI Andre Rosiade itu lantas buka suara.

Rangkuman 3 berita artis terheboh, Taqy Malik bangun masjid di lahan belum lunas, Azizah Salsha minta didoakan yang terbaik, doa Billy Syahputra untuk anaknya.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI