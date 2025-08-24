3 Berita Artis Terhebo: Lisa Beber Aliran Dana Ridwan Kamil, Ruben Ingin Haters DItahan
jpnn.com, JAKARTA - Diperiksa KPK terkait korupsi Ridwan Kamil, Lisa Mariana membeberkan soal aliran dana yang masuk ke rekeningnya.
Aliran dana dari Ridwan Kamil untuk Lisa, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Sabtu (23/8).
Sementara itu, selebritas Sarwendah mengungkap perkembangan kasus fitnah dan perundangan terhadap anaknya.
Kemudian, rapper asal Amerika Serikat, Melly Mike akhirnya mendarat di Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II Pekanbaru.
Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:
1. Aliran Dana dari Ridwan
Lisa mengeklaim dana yang masuk ke rekeningnya diberikan untuk membiayai sang putri, yang diakui sebagai anak hasil perselingkuhannya dengan Ridwan Kamil.
Namun, dia enggan membeberkan nominal pasti dana yang telah diberikan Ridwan Kamil kepadanya.
Baca selengkapnya: Diperiksa KPK Terkait Korupsi Ridwan Kamil, Lisa Mariana Beberkan soal Aliran Dana
Rangkuman 3 berita artis terheboh, Lisa Mariana beber aliran dana Ridwan Kamil, Ruben Onsu ingin haters anaknya ditahan, Melly Mike disambut meriah.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Rapper Amerika Melly Mike Bakal Guncang Panggung Tepian Narosa Kuansing
- Tiba di Pekanbaru, Melly Mike Disambut Meriah, Tidak Sabar Lihat Pacu Jalur
- Diperiksa KPK Terkait Korupsi Ridwan Kamil, Lisa Mariana Beberkan soal Aliran Dana
- Pengakuan Lisa Mariana Soal Kabar Terima Uang dari Ridwan Kamil
- 3 Berita Artis Terheboh: Diperiksa KPK Terkait Ridwan Kamil, Lisa Mariana Minta Maaf
- Sarwendah Sebut Ruben Onsu Ingin Penyebar Fitnah Soal Anaknya Ditangkap