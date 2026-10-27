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3 Berita Artis Terheboh: 24 Grup Ramaikan Parade Band, Ada Ortuseight Edisi Pokemon

3 Berita Artis Terheboh: 24 Grup Ramaikan Parade Band, Ada Ortuseight Edisi Pokemon
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Ortuseight merilis koleksi Pokemon Special Edition. Foto: Dok. Ortuseight

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Lucky Hakim meminta maaf kepada pemilih paslon nomor 2, di Pilkada Indramayu 2024, setelah Syaefudin ditahan dalam kasus dugaan korupsi.

Permintaan maaf Lucky Hakim, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Senin (26/10).

Kemudian, DPD PAPPRI DKI Jakarta berkolaborasi bersama Ussy Pieters Entertainment menggelar ajang Festival Parade Band se-Jabodetabek 2026.

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Sementara itu, PT Vita Nova Atletik melalui Ortuseight bersiap merilis koleksi Pokemon Special Edition by Ortuseight pada kuartal keempat. 

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Lucky Hakim: Saya Minta Maaf

Lucky mengungkapkan alasan dirinya memilih tidak banyak berkomentar sejak Syaefudin ditetapkan sebagai tersangka, yakni untuk menghormati proses hukum yang berjalan.

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"Selama ini saya memang sengaja tidak mau banyak berkomentar karena bukan kapasitas saya untuk menanggapi kasus hukum Pak Wabub saat mulai jadi tersangka,” ujar Lucky saat dihubungi awak media, baru-baru ini.

Baca selengkapnya: Lucky Hakim: Saya Minta Maaf Kepada Para Pemilih Paslon Nomor 2

Rangkuman 3 berita artis terheboh, Lucky Hakim minta maaf, 24 grup ramaikan parade band se-Jabodetabek, Ortuseight hadirkan edisi spesial Pokemon

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