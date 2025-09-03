3 Berita Artis Terheboh: Acil Bimbo Meninggal, Pelaku Penjarahan Rumah Uya Kuya Ditangkap

jpnn.com, JAKARTA - Personel grup musik Bimbo, Raden Darmawan Dajat Hardjakusumah alias Acil meninggal dunia pada Senin (1/9) malam.

Kabar Acil Bimbo meninggal menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Selasa (2/9).

Kemudian, aktris sekaligus penyanyi Adhisty Zara sangat berduka atas kepergian kakeknya, Acil Bimbo.

Sementara itu, belasan orang yang diduga terlibat penjarahan rumah Uya Kuya ditangkap oleh pihak kepolisian.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Acil Bimbo Meninggal

Acil Bimbo mengembuskan napas terakhir dalam usia 82 tahun di Bandung, Jawa Barat.

Kabar kepergian Acil Bimbo disampaikan oleh salah satu pengamat musik senior, Adib Hidayat.

