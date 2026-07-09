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3 Berita Artis Terheboh: Ada Oknum Diduga Ancam Buka Aib Ruben Onsu, Audy Item Hamil

3 Berita Artis Terheboh: Ada Oknum Diduga Ancam Buka Aib Ruben Onsu, Audy Item Hamil
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Pasangan Iko Uwais dan Audy Item. Foto: Instagram/audyitem

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Iko Iwais membagikan kabar bahagia serta kekhawatirannya tentang kehamilan anak ketiga sang istri, Audy Item.

Kabar kehamilan Audy Item, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Rabu (8/6).

Sementara itu, aktor Arbani Yasiz membintangi film horor terbaru berjudul 402 Rumah Sakit Angker Korea.

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Kemudian, kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang lantas memberikan respons tegas atas dugaan ancaman tersebut.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Audy Item Hamil Anak Ketiga

Di usia yang ke-43, Audy Item mengandung calon anak ketiganya.

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Iko Uwais mengakui lebih rewel terhadap sang istri yang kini tengah mengandung di usia yang tak lagi muda.

Baca selengkapnya: Audy Item Hamil Anak Ketiga, Iko Uwais Cerita Begini

Rangkuman 3 berita artis terheboh, Audy Item hamil anak ketiga, perjuangan Arbani Yasiz demi film barunya, Kono ada oknum ancam buka aib Ruben Onsu

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