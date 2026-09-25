3 Berita Artis Terheboh: Adik Arie Kriting Meninggal, Sara Jalani Sidang Cerai

jpnn.com, JAKARTA - Komika Arie Kriting mengabarkan bahwa adiknya yang bernama Amal, meninggal dunia.

Kabar adik Arie Kriting meninggal, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Kamis (24/9).

Kemudian, Sara Wijayanto hadir dalam sidang perdana perceraiannya dengan Demian Aditya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Sementara itu, festival musik Pestapora 2026 akan segera digelar di Gambir Expo & Hall D2 JIExpo Jakarta.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Adik Arie Kriting Meninggal

Kabar duka tersebut diungkapkan oleh Arie Kriting melalui akunnya di Instagram. Arie Kriting memohon maaf atas kesalahan yang mungkin dilakukan adik semasa hidup.

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Dia juga berterimakasih atas semua doa dan belasungkawa yang disampaikan rekan hingga masyarakat.

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