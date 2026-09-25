3 Berita Artis Terheboh: Adik Arie Kriting Meninggal, Sara Jalani Sidang Cerai
jpnn.com, JAKARTA - Komika Arie Kriting mengabarkan bahwa adiknya yang bernama Amal, meninggal dunia.
Kabar adik Arie Kriting meninggal, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Kamis (24/9).
Kemudian, Sara Wijayanto hadir dalam sidang perdana perceraiannya dengan Demian Aditya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
Sementara itu, festival musik Pestapora 2026 akan segera digelar di Gambir Expo & Hall D2 JIExpo Jakarta.
Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:
1. Adik Arie Kriting Meninggal
Kabar duka tersebut diungkapkan oleh Arie Kriting melalui akunnya di Instagram. Arie Kriting memohon maaf atas kesalahan yang mungkin dilakukan adik semasa hidup.
Dia juga berterimakasih atas semua doa dan belasungkawa yang disampaikan rekan hingga masyarakat.
Baca selengkapnya: Kabar Duka, Adik Arie Kriting Meninggal Dunia
Rangkuman 3 berita artis terheboh, adik Arie Kriting meninggal, Sara Wijayanto hadiri sidang perdana perceraiannya, 330 penampil siap selebrasi di Pestapora
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