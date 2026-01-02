menu
3 Berita Artis Terheboh: Agnez Mo Mangkir, Fakta Terbaru Proses Cerai Ridwan Kamil Diungkap

3 Berita Artis Terheboh: Agnez Mo Mangkir, Fakta Terbaru Proses Cerai Ridwan Kamil Diungkap

3 Berita Artis Terheboh: Agnez Mo Mangkir, Fakta Terbaru Proses Cerai Ridwan Kamil Diungkap
Agnez Mo di Istana Kepresidenan. Foto: M Fathra

jpnn.com, JAKARTA - Ridwan Kamil dan Atalia Praratya masih dalam proses perceraian di Pengadilan Agama (PA) Kota Bandung.

Sejumlah fakta terbaru sidang cerai Ridwan Kamil dan Atalia, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Kamis (1/12).

Sementara itu, nasihat Buya Yahya membuat Inara Rusli memilih berdamai dan mempertahankan rumah tangganya.

Kemudian, Agnes Monica alias Agnez Mo ternyata sudah tiga kali tidak menghadiri sidang gugatan pencipta lagu Ari Bias.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Fakta Baru Proses Cerai Ridwan Kamil

Sejumlah fakta terbaru terungkap di tengah proses perceraian, salah satunya soal Ridwan Kamil dan Atalia Praratya yang ternyata sudah 6 bulan tidak tinggal serumah.

Kabar tersebut diungkapkan oleh kuasa hukum Atalia, Debi Agusfriansa saat menghadiri sidang cerai di Pengadilan Agama (PA) Kota Bandung, Rabu (31/12/2025).

Baca selengkapnya: Fakta Terbaru Terkait Proses Cerai Ridwan Kamil dan Atalia Praratya

