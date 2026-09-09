3 Berita Artis Terheboh: Al Ghazali Ogah Ekspos Wajah Anak, Promotor Minta Maaf
jpnn.com, JAKARTA - Promotor Enjoy Live Experience selaku penyelenggara konser Kahitna 40 Tahun merespons keluhan dan kekecewaan penonton atas acara tersebut.
Keluhan dan kekecewaan penonton konser Kahitna 40 tahun, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Selasa (8/9).
Sementara itu, selebritas Al Ghazali masih merahasiakan wajah buah hatinya dari sorotan kamera maupun media sosial.
Kemudian, produser sekaligus sutradara Hanung Bramantyo akhirnya mengumumkan proyek film terbarunya, Descendants Of The Sun.
Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:
1. Promotor Konser Kahitna 40 Minta Maaf
Melalui akun resmi di Instagram, pihak promotor mengucapkan terima kasih atas antusiasme para penggemar Kahitna, yakni Soulmate dalam merayakan 40 tahun perjalanan bermusik Kahitna.
Selanjutnya, promotor juga menyampaikan permintaan maaf atas pengalaman yang dinilai sejumlah penonton tidak sesuai ekspetasi.
Baca selengkapnya: Konser Kahitna 40 Tahun Bikin Kecewa Penonton, Promotor Minta Maaf
Rangkuman 3 berita artis terheboh, promotor konser Kahitna 40 minta maaf, Al Ghazali ogah ekspos wajah anak, pemeran film Descendants Of The Sun diumumkan.
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