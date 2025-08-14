menu
JPNN.com » Entertainment » Gosip » 3 Berita Artis Terheboh: Alasan Andre Taulany Ngotot Cerai, Azizah Salsha Lapor Polisi

3 Berita Artis Terheboh: Alasan Andre Taulany Ngotot Cerai, Azizah Salsha Lapor Polisi

3 Berita Artis Terheboh: Alasan Andre Taulany Ngotot Cerai, Azizah Salsha Lapor Polisi
Selebgram Azizah Salsha di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (12/8/2025). Foto: ANTARA/Nadia Putri Rahmani.

jpnn.com, JAKARTA - Kuasa hukum Andre Taulany, Fahmi Bachmid mengatakan, kliennya memilih bercerai karena sudah merasa tak ada kecocokan.

Pernyataan kuasa hukum Andre, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Rabu (13/8).

Kemudian, Azizah Salsha mengungkap alasan dirinya melaporkan akun media sosial ke Bareskrim Polri, Jakarta pada Selasa (12/8).

Sementara itu, selebritas Dahlia Poland memutuskan berpisah setelah tiga kali konsultasi perceraian.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Alasan Andre Taulany Ngotot Bercerai

Kuasa hukum Andre Taulany, Fahmi Bachmid mengatakan, kliennya memilih bercerai karena sudah merasa tak ada kecocokan.

"Ya orang sudah tidak cocok, terjadi perselisihan terus-menerus, ada persoalan-persoalan yang prinsip yang sudah tidak bisa dipersatukan," ujar Fahmi Bachmid di kawasan Cipayung, Jakarta Timur, Senin (11/8).

Baca selengkapnya: Andre Taulany Ngotot Bercerai, Ternyata Ini Alasannya

Rangkuman 3 berita artis terheboh, alasan Andre Taulany ngotot bercerai, Azizah Salsha lapor polisi, fakta sebelum Dahlia Poland gugat cerai.

