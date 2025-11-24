menu
JPNN.com » Entertainment » Seleb » 3 Berita Artis Terheboh: Alysa Daguise Hamil, Jordi Onsu Bicara soal Anak-Anak Sarwendah

3 Berita Artis Terheboh: Alysa Daguise Hamil, Jordi Onsu Bicara soal Anak-Anak Sarwendah

3 Berita Artis Terheboh: Alysa Daguise Hamil, Jordi Onsu Bicara soal Anak-Anak Sarwendah
Pasangan Al Ghazali dan Alyssa Daguise. Foto: Instagram/alghazali7

jpnn.com, JAKARTA - Ingar bingar maksimal terjadi pada hari pertama Rock In Solo 2025 yang berlangsung di Benteng Vastenburg, Solo, Sabtu (22/11).

Sementara itu, pasangan selebritas Al Ghazali dan Alyssa Daguise mengumumkan sebuah kabar bahagia.

Kemudian, Jordi Onsu mengaku tak merasa kesulitan untuk bertemu dengan keponakan-keponakannya.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Penampil Hari Kedua Rock In Solo 2025

Ribuan pencinta musik keras dari berbagai daerah hadir untuk menyaksikan band-band kesukaan.

Beberapa band yang sukses memanaskan Rock In Solo 2025 pada pembukaan hari pertama yakni Libero, Engage In Vengeance, Innocent Voice, Tendangan Badut, dan, Invicta.

Baca selengkapnya: Rundown Hari Kedua Rock In Solo 2025, Belphegor dan Mayhem Siap Menutup Pesta

2. Istri Al Ghazali Hamil

Suami istri itu ternyata tengah menantikan kelahiran anak pertama.

Rangkuman 3 berita artis terheboh, Rock In Solo berlanjut, Alyssa Daguise hamil, Jordi Onsu bicara soal anak-anak Sarwendah.

