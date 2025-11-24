3 Berita Artis Terheboh: Alysa Daguise Hamil, Jordi Onsu Bicara soal Anak-Anak Sarwendah
jpnn.com, JAKARTA - Ingar bingar maksimal terjadi pada hari pertama Rock In Solo 2025 yang berlangsung di Benteng Vastenburg, Solo, Sabtu (22/11).
Sementara itu, pasangan selebritas Al Ghazali dan Alyssa Daguise mengumumkan sebuah kabar bahagia.
Kemudian, Jordi Onsu mengaku tak merasa kesulitan untuk bertemu dengan keponakan-keponakannya.
Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:
1. Penampil Hari Kedua Rock In Solo 2025
Ribuan pencinta musik keras dari berbagai daerah hadir untuk menyaksikan band-band kesukaan.
Beberapa band yang sukses memanaskan Rock In Solo 2025 pada pembukaan hari pertama yakni Libero, Engage In Vengeance, Innocent Voice, Tendangan Badut, dan, Invicta.
Baca selengkapnya: Rundown Hari Kedua Rock In Solo 2025, Belphegor dan Mayhem Siap Menutup Pesta
2. Istri Al Ghazali Hamil
Suami istri itu ternyata tengah menantikan kelahiran anak pertama.
Rangkuman 3 berita artis terheboh, Rock In Solo berlanjut, Alyssa Daguise hamil, Jordi Onsu bicara soal anak-anak Sarwendah.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Alyssa Daguise Hamil Anak Pertama, Al Ghazali Ucap Syukur
- 3 Berita Artis Terheboh: Sarwendah Bantah Persulit Ruben, Kim Woo Bin Segera Menikah
- Curahan Hati Alyssa Daguise Setelah Dinyatakan Hamil Anak Pertama
- Rundown Hari Kedua Rock In Solo 2025, Belphegor dan Mayhem Siap Menutup Pesta
- Tak Merasa Kesulitan Ketemu Anak-Anak Sarwendah, Jordi Onsu Tinggal Lakukan Hal Ini
- Rock In Solo 2025 Dimulai Hari Ini, Berikut Rundown Resmi