3 Berita Artis Terheboh: Alyssa Akhirnya Jalani Operasi, Baim Wong Idolakan Raihaanun

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Alyssa Soebandono akhirnya menjalani operasi untuk mengatasi skoliosis yang telah dideritanya selama sekitar 20 tahun.

Operasi yang dijalani Alyssa Soebandono, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Jumat (18/9).

Kemudian, Raihaanun mengungkap salah satu adegan paling menguras emosi yang dijalaninya saat membintangi film Beautiful Pain.

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Sementara itu, aktor Baim Wong mengungkap alasan dirinya antusias terlibat dalam film Beautiful Pain.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Alyssa Akhirnya Jalani Operasi

Keputusan tersebut diambil setelah dirinya melewati berbagai upaya untuk menangani kondisi tulang belakangnya tanpa operasi sejak pertama kali didiagnosis pada 2006.

Kisah tersebut dibagikan Alyssa Soebandono saat berbincang dengan Feni Rose dalam program No Secret Trans TV yang tayang baru-baru ini.

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