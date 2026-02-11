3 Berita Artis Terheboh: Alyssa Batal Melahirkan di Luar Negeri, Polisi Periksa Para Ahli

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Al Ghazali mengungkap rencana pernikahan El Rumi yang berdekatan dengan jadwal Alyssa Daguise melahirkan.

Kabar Alyssa pilih melahirkan di Indonesia, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Selasa (10/2).

Kemudian, Aditya Zoni memberi tanggapan soal kemungkinan kakaknya, Ammar Zoni akan kembali dipindahkan ke Lapas Nusakambangan, Jawa Tengah.

Sementara itu, pihak Polda Metro Jaya segera melakukan pemeriksaan terhadap para ahli terkait kasus yang menyeret komika Pandji Pragiwaksono.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikukt:

1. Alyssa Batal Melahirkan di Luar Negeri

Dia mengungkapkan bahwa momen bahagia El dan Syifa, berdekatan dengan waktu kelahiran anak pertamanya bersama Alyssa Daguise.

Kabar tersebut disampaikan Al Ghazali saat membahas rencana persalinan sang istri.

