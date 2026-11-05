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3 Berita Artis Terheboh: Amanda Bantah Pensiun, Ahmad Dhani bakal diperiksa KPK?

3 Berita Artis Terheboh: Amanda Bantah Pensiun, Ahmad Dhani bakal diperiksa KPK?
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Musisi Ahmad Dhani. Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menutup kemungkinan untuk menghadirkan musisi sekaligus Anggota DPR RI Ahmad Dhani dalam sidang kasus dugaan suap.

Rencana pemeriksaan Ahmad Dhani oleh KPK, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Rabu (5/11).

Kemudian, malam puncak Anugerah Musik Indonesia (AMI) Awards 2026 tengah berlangsung di Ciputra Artpreneur, Jakarta Selatan.

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Sementara itu, Amanda Manopo memberi klarifikasi soal kabar dirinya bakal pensiun dari dunia hiburan setelah melahirkan anak.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya:

1. Ahmad Dhani Bakal Diperiksa KPK?

Hal tersebut lantaran nama personel Dewa 10 itu disebut dalam sidang kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan pada Senin (2/11).

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“Jika nanti majelis hakim memerintahkan agar JPU (jaksa penuntut umum) menghadirkan yang bersangkutan sebagai saksi dalam suatu sidang, maka semua terbuka kemungkinan,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dilansir Antara, Selasa (3/11).

Baca selengkapnya: Penjelasan KPK soal Kemungkinan Hadirkan Ahmad Dhani untuk Sidang Perkara Suap

Rangkuman 3 berita artis terheboh, Ahmad Dhani bakal diperiksa KPK? Cloath hngga Burgerkill menang AMI Awards 2026, Amanda Manopo bantah pensiun

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