3 Berita Artis Terheboh: Ammar Zoni Akan Dikembalikan ke Nusakambangan, Raffi Mohon Doa

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Raffi Ahmad membagikan kabar kurang mengenakkan mengenai adiknya, Nisya Ahmad.

Kabar dari Raffi Ahmad tentang kondisi Nisya, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Senin (15/12).

Sementara itu, penyanyi Vidi Aldiano ternyata sudah memasuki tahun ke-6 berjuang sembuh dari kanker yang diderita.

Kemudian, Ammar Zoni untuk sementara waktu dipindahkan dari Nusakambangan, Jawa Tengah ke Lapas Narkotika…

1. Raffi Memohon Doa untuk Sang Adik

Melalui akunnya di Instagram, dia membagikan kondisi kesehatan sang adik yang baru saja menjalani tindakan medis.

Dalam video yang dibagikan, Raffi Ahmad tampak bersama Nisya. Dia pun meminta doa untuk adiknya yang baru menjalani tindakan medis.

