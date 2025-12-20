menu
JPNN.com » Entertainment » Gosip » 3 Berita Artis Terheboh: Ammar Zoni Akhirnya Bertemu Kekasih, Lisa Mariana Minta Maaf

3 Berita Artis Terheboh: Ammar Zoni Akhirnya Bertemu Kekasih, Lisa Mariana Minta Maaf

3 Berita Artis Terheboh: Ammar Zoni Akhirnya Bertemu Kekasih, Lisa Mariana Minta Maaf
Terdakwa kasus peredaran narkotika di dalam rumah tahanan Ammar Zoni memeluk Kamelia di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis (18/12). Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Selebgram Lisa Mariana menyampaikan sebuah pesan untuk Atalia Praratya yang tengah dalam proses perceraian dari Ridwan Kamil.

Pesan haru Lisa Mariana untuk Atalia, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Jumat (19/12).

Sementara itu, meski telah bercerai, Shandy Aulia dan David Herbowo tetap kompak demi sang putri, Claire.

Kemudian, Ammar Zoni menjalani sidang kasus dugaan peredaran narkoba di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Lisa Mariana Minta Maaf

Melalui akun miliknya di Instagram, dia memohon maaf karena pernah melukai perasaan Atalia Praratya beberapa bulan lalu.

"Ibu semoga sehat selalu ya ibu, peluk jauh dari Lisa. Ibu, Lisa minta maaf yang sedalam-dalamnya jika pernah melukai hati ibu ya. Ibu bahagia selalu ibu," ungkap Lisa Mariana, Kamis (18/12).

Baca selengkapnya: Atalia Gugat Cerai Ridwan Kamil, Lisa Mariana Minta Maaf

Rangkuman 3 berita artis terheboh, Lisa Mariana minta maaf, kebersamaan Shandy Aulia dan David Herbowo disorot, Ammar Zoni akhirnya bertemu kekasih.

