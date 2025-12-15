menu
JPNN.com » Entertainment » Gosip » 3 Berita Artis Terheboh: Ammar Zoni Dipindahkan ke Jakarta, Davina Karamoy Jadi Simpanan?

3 Berita Artis Terheboh: Ammar Zoni Dipindahkan ke Jakarta, Davina Karamoy Jadi Simpanan?

3 Berita Artis Terheboh: Ammar Zoni Dipindahkan ke Jakarta, Davina Karamoy Jadi Simpanan?
Davina Karamoy. Foto: Instagram/davinaakaramoy

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Davina Karamoy dikabarkan menjadi perempuan simpanan salah satu menteri di era pemerintahan Jokowi.

Kabar Davina jadi perempuan simpanan, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Minggu (14/12).

Kemudian, pesohor sosial-politik, Rocky Gerung menjalani debut dalam industri perfilman nasional, lewat film berjudul Rencana Besar untuk Mati dengan Tenang.

Sementara itu, Ammar Zoni dipindahkan dari Lapas Keamanan Super Maksimum Karanganyar Nusakambangan, Jawa Tengah ke Lapas Narkotika Jakarta untuk sementara

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Konon Davina Karamoy jadi Simpanan Eks Menteri

Kabar itu mencuat setelah sebuah akun threads menyebut Davina Karamoy dilabrak oleh istri sah mantan menteri tersebut.

Istri sah tersebut juga dikabarkan telah mengajukan gugatan cerai terhadap sang mantan menteri.

Baca selengkapnya: Konon Davina Karamoy Jadi Perempuan Simpanan Menteri Era Jokowi

