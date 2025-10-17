3 Berita Artis Terheboh: Ammar Zoni Dipindahkan ke Nusakambangan, Nikita Kembali Disidang
jpnn.com, JAKARTA - Aktor Ammar Zoni dan 5 tersangka kasus peredaran narkoba akhirnya dipindahkan ke Nusakambangan.
Pemindahan Ammar Zoni ke Nusakambangan, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Kamis (16/10).
Kemudian, Nikita Mirzani mengatakan dirinya menyusun sendiri pledoi yang akan dibacakannya dalam persidangan hari ini.
Sementara itu, penyanyi sekaligus produser, Joji akhirnya merilis lagu terbaru yang bertitel Pixelated Kisses.
1. Ammar Zoni Dipindahkan ke Nusakambangan
Pemindahan narapidana berisiko tinggi (high risk) itu dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas).
Kepala Subdirektorat Kerja Sama Ditjenpas Rika Aprianti mengatakan Ammar Zoni dan lima tersangka lain tiba di Nusakambangan, pada Kamis (16/10) pukul 7.43 WIB.
