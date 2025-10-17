menu
3 Berita Artis Terheboh: Ammar Zoni Dipindahkan ke Nusakambangan, Nikita Kembali Disidang

3 Berita Artis Terheboh: Ammar Zoni Dipindahkan ke Nusakambangan, Nikita Kembali Disidang

3 Berita Artis Terheboh: Ammar Zoni Dipindahkan ke Nusakambangan, Nikita Kembali Disidang
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan memindahkan enam narapidana berisiko tinggi asal Jakarta, termasuk pesohor Ammar Zoni, ke Nusakambangan, Jawa Tengah, Kamis (16/10/2025). (ANTARA/HO-Ditjenpas)

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Ammar Zoni dan 5 tersangka kasus peredaran narkoba akhirnya dipindahkan ke Nusakambangan.

Pemindahan Ammar Zoni ke Nusakambangan, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Kamis (16/10).

Kemudian, Nikita Mirzani mengatakan dirinya menyusun sendiri pledoi yang akan dibacakannya dalam persidangan hari ini.

Sementara itu, penyanyi sekaligus produser, Joji akhirnya merilis lagu terbaru yang bertitel Pixelated Kisses.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Ammar Zoni Dipindahkan ke Nusakambangan

Pemindahan narapidana berisiko tinggi (high risk) itu dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas).

Kepala Subdirektorat Kerja Sama Ditjenpas Rika Aprianti mengatakan Ammar Zoni dan lima tersangka lain tiba di Nusakambangan, pada Kamis (16/10) pukul 7.43 WIB.

Baca selengkapnya: Penampakan Ammar Zoni dan 5 Narapidana Saat Dipindahkan ke Nusakambangan

Rangkuman 3 berita artis terheboh, Ammar Zoni dipindahkan ke Nusakambangan, Nikita Mirzani kembali jalani persidangan, Jijo rilis lagu Pixelated Kisses.

