JPNN.com » Entertainment » Gosip » 3 Berita Artis Terheboh: Ammar Zoni Dipindahkan Sementara ke Jakarta, Aura Kasih Bicara Nafkah Anak

Aura Kasih. Foto: Instagram/aurakasih

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Aura Kasih menceritakan soal nafkah anak dari mantan suaminya, Eryck Amaral.

Cerita Aura Kasih soal nafkah anak, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Kamis (11/12).

Kemudian, keinginan Ammar Zoni menghadiri sidang atas kasus peredaran narkoba di PN Jakarta Pusat segera terwujud.

Sementara itu, aktris Prilly Latuconsina kembali memerankan karakter Risa dalam film horor 'Danur: The Last Chapter'.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut: 

1. Aura Kasih Ungkap Nafkah Anak

Kedatangannya itu guna mengurus penetapan perwalian putri sematawayangnya.

Dalam kesempatan yang sama, Aura Kasih menceritakan soal perjalanannya sebagai single parent atau orang tua tunggal.

Baca selengkapnya: Aura Kasih Ungkap Soal Nafkah Anak dari Mantan Suami

Rangkuman 3 berita artis terheboh, Aura Kasih ungkap nafkah anak, Ammar Zoni dipindahkan sementera ke Jakarta, Prilly Latuconsina tolak film horor lain.

