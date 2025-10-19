3 Berita Artis Terheboh: Ammar Zoni Kirim Surat, Fajar Sadboy: Enggak Menyangka

jpnn.com, JAKARTA - Pendakwah Ustaz Derry Sulaiman mengaku mendapat surat dari Ammar Zoni yang telah dipindahkan ke Lapas Nusakambangan.

Surat dari Ammar Zoni, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Sabtu (18/10).

Kemudian, komedian Fajar Sadboy tidak menyangka bisa menjadi salah satu tamu undangan saat pernikahan Amanda Manopo dan Kenny Austin.

Sementara itu, film Mengejar Restu ini mengangkat kisah yang menyentuh tentang cinta, tanggung jawab keluarga, dan kekuatan perempuan.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Ammar Zoni Kirim Surat kepada Ustaz Derry

Melalui akun miliknya di Instagram, dia menyampaikan isi surat tersebut, lalu meminta Hotman Paris agar membantu masalah hukum Ammar Zoni.

"Video ini saya buat untuk siapa pun pengacara yang ada kepedulian dengan Ammar Zoni, khususnya abangku yang terhormat Bang Hotman Paris tolong bantuan hukum untuk Ammar Zoni karena saya telah dikirimkan surat oleh Ammar Zoni," ungkap Ustaz Derry Sulaiman, Jumat (17/10).

