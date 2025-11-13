menu
JPNN.com » Entertainment » Gosip » 3 Berita Artis Terheboh: Ammar Zoni Mengeluh Sakit, Respons Andre Taulany setelah Menduda

3 Berita Artis Terheboh: Ammar Zoni Mengeluh Sakit, Respons Andre Taulany setelah Menduda

3 Berita Artis Terheboh: Ammar Zoni Mengeluh Sakit, Respons Andre Taulany setelah Menduda
Ammar Zoni di Polres Metro Jakarta Barat, Jumat (14/12). Foto: Firda Junita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Ammar Zoni dikabarkan jatuh sakit sejak dipindahkan ke Nusakambangan.

Kondisi kesehatan Ammar Zoni, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Rabu (12/11).

Sementara itu, kuasa hukum Andre Taulany, Fahmi Bachmid lantas mengungkapkan respons kliennya terkait putusan cerai tersebut.

Kemudian, selebritas Desta bakal menjadi Dono dalam film Warkop DKI terbaru. Hal itu diungkapkannya lewat unggahanya di Instagram.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Ammar Zoni Mengeluh Sakit

Hal tersebut diungkapkan oleh kekasih Ammar Zoni, Dokter Kamelia.

"Katanya lagi sakit kan," kata Dokter Kamelia dalam tayangan Silet di RCTI bari-baru ini.

Baca selengkapnya: Masih Ditahan di Nusakambangan, Ammar Zoni Mengeluh Sakit Ini

Rangkuman 3 berita artis terheboh, Ammar Zoni mengeluh sakit, respons Andre Taulany setelah resmi menduda, Desta idolakan Dono.

