3 Berita Artis Terheboh: Anak beber Kronologi Epy Kusnandar Meninggal, Wardatima Mawa Lega
jpnn.com, JAKARTA - Putra mendiang Epy Kusnandar, Damar Rizal Marzuki menjelaskan kronologi kepergian sang ayah.
Kronologi meninggalnya Epy Kusnandar, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Kamis (4/12).
Kemudian, malam puncak Indonesian Dangdut Awards 2025 (IDA 2025) akan digelar di Studio 5 EMTEK City Jakarta
Sementara itu, Wardatina Mawa menjalani pemeriksaan sebagai saksi pelapor di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan.
Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:
1. Kronologi Kematian Epy Kusnandar
Dia mengatakan, ayahnya sempat ditemukan pingsan di bawah kasur, sebelum akhirnya dilarikan ke Rumah Sakit PON, Cawang, Jakarta Timur pada Rabu (3/12) pagi.
Saat itu, kondisi Epy Kusnandar sudah tak sadarkan diri dan muntah.
Baca selengkapnya: Putra Epy Kusnandar Ceritakan Kronologi Kepergian Sang Ayah
