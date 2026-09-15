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3 Berita Artis Terheboh: Andre Taulany Ajukan Surat Rekomendasi Nikah, Kangen Band Minta Maaf

3 Berita Artis Terheboh: Andre Taulany Ajukan Surat Rekomendasi Nikah, Kangen Band Minta Maaf
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Kangen Band. Foto: Dok. Kangen Band

jpnn.com, JAKARTA - Grup musik Kangen Band ternyata batal bubar. Band asal Lampung itu memutuskan untuk tetap bersama melanjutkan perjalanan

Kabar Kangen Band batal bubar, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Senin (14/9).

Kemudian, Andre Taulany dikabarkan telah mengajukan surat rekomendasi nikah dari KUA Ciputat Timur ke KUA Kebayoran Baru.

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Sementara itu, lagu kolaborasi produser musik Lafa Pratomo dengan band The Jansen serta penyanyi Bilal Indrajaya akhirnya diluncurkan.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Kangen Band Batal Bubar

Keputusan tersebut diumumkan melalui akun resmi Kangen Band di Instagram. Pengumuman disampaikan setelah gitaris Dodhy menyatakan bahwa Kangen Band bubar.

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“Kami ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas keributan yang terjadi beberapa waktu lalu, terutama setelah kami sempat menyatakan bahwa Kangen Band akan bubar," tulis Kangen Band, Senin (14/9).

Baca selengkapnya: Batal Bubar, Kangen Band Sampaikan Permohonan Maaf

Rangkuman 3 berita artis terheboh, Kangen Band minta maaf, Andre Taulany ajukan surat rekomendasi nikah, lagu Terabas dirilis.

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