3 Berita Artis Terheboh: Andre Taulany dan Amanda Menikah, Sule Ungkap Kesan Pertama
jpnn.com, JAKARTA - Laman hiburan JPNN sepanjang Minggu (20/9) diramaikan dengan pemberitaan Andre Taulany dan Amanda Rigby.
Sule mengungkap kesannya setelah bertemu Amanda Rigby yang dikabarkan menjadi pasangan baru Andre Taulany.
Kemudian, Andre dikabarkan menikah dengan Amanda Rigby dalam prosesi yang dihadiri keluarga dan sahabat.
Sementara itu, Andre Taulany membagikan momen bahagianya bersama istri baru melalui akunnya di Instagram.
Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:
1. Kesan Pertama Sule
Dalam pertemuan tersebut, Sule menilai Amanda merupakan sosok yang menyenangkan ketika diajak berinteraksi.
"Baik orangnya, baik, santai, lemah lembut, lucu juga. Terus kalau ketemu sama kita-kita asyik lah, cocok lah, ya,” ujar Sule, dikutip dari kanal Trans7 di YouTube, Minggu (20/9).
Baca selengkapnya: Sule Ungkap Kesan Pertama Bertemu Calon Istri Andre Taulany, Begini Katanya
Rangkuman 3 berita artis terheboh, kesan pertama Sule, Amanda Rigby akhirnya resmi menikah, Andre Taulany beri komentar seusai nikah
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