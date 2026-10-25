3 Berita Artis Terheboh: Anies Nonton Film Bapak Paling Jujur, Ruben Sampaikan Harapan

jpnn.com, JAKARTA - Aktor sekaligus Bupati Indramayu Lucky Hakim mengaku menerima pertanyaan, kekhawatiran, hingga kecaman dari para pendukungnya.

Pengakuan Lucky Hakim, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Sabtu (24/10).

Sementara itu, Ruben Onsu berharap Polda Metro Jaya segera memeriksa tiga pihak terlapor dalam kasus dugaan fitnah.

Kemudian, Anies Baswedan menonton Bapak Paling Jujur bersama para pemain film tersebut pada Kamis (22/10) malam.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Lucky Hakim Kebanjiran Kecaman

Lucky pun menyampaikan permohonan maaf kepada pemilih pasangan Lucky-Syaefudin dalam Pilkada Indramayu 2024. Lucky mengatakan, respons para pendukung dan mantan tim sukses banyak disampaikan melalui media sosial pribadinya.

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2. Ruben Onsu Sampaikan Harapan

Hal tersebut disampaikan kuasa hukumnya, Minola Sebayang, seiring menunggu perkembangan penanganan laporan yang telah diajukan.