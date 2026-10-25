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3 Berita Artis Terheboh: Anies Nonton Film Bapak Paling Jujur, Ruben Sampaikan Harapan

3 Berita Artis Terheboh: Anies Nonton Film Bapak Paling Jujur, Ruben Sampaikan Harapan
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Anies Baswedan (tengah), Andovi da Lopez (kanan), dan David Nurbiyanto (kiri) di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis (22/10) malam. Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktor sekaligus Bupati Indramayu Lucky Hakim mengaku menerima pertanyaan, kekhawatiran, hingga kecaman dari para pendukungnya.

Pengakuan Lucky Hakim, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Sabtu (24/10).

Sementara itu, Ruben Onsu berharap Polda Metro Jaya segera memeriksa tiga pihak terlapor dalam kasus dugaan fitnah.

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Kemudian, Anies Baswedan menonton Bapak Paling Jujur bersama para pemain film tersebut pada Kamis (22/10) malam.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Lucky Hakim Kebanjiran Kecaman

Lucky pun menyampaikan permohonan maaf kepada pemilih pasangan Lucky-Syaefudin dalam Pilkada Indramayu 2024. Lucky mengatakan, respons para pendukung dan mantan tim sukses banyak disampaikan melalui media sosial pribadinya.

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2. Ruben Onsu Sampaikan Harapan

Hal tersebut disampaikan kuasa hukumnya, Minola Sebayang, seiring menunggu perkembangan penanganan laporan yang telah diajukan.

Rangkuman 3 berita artis terheboh, Lucky Hakim kebanjiran kecaman, Ruben Onsu sampaikan harapan, Anies Baswdan nonton film Bapak Paling Jujur

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