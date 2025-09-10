menu
3 Berita Artis Terheboh: Anrez Main Sinetron, Mongol Stres Jadi Pemimpin Sekte Sesat
Mongol Stres. Foto: Instagram/mongolstres

jpnn.com, JAKARTA - Komika Mongol Stres membintangi film horor terbaru berjudul Gereja Setan. Dia berperan sebagai pemimpin sekte sesat.

Peran Mongol di film Gereja Setan, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Selasa (9/9).

Kemudian, Anrez Adelio kembali hadir di layar kaca melalui sinetron terbaru ANTV berjudul Rindu Tak Berujung.

Sementara itu, alasan Meiza Aulia menggugat cerai suaminya, Eza Gionino akhirnya terungkap ke publik.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Mongol Stres Jadi Pemimpin Sekte Sesat

Dia menerima tawaran untuk bermain di film tersebut karena memiliki pengalaman terkait karakter yang diperankannya.

"Selama itu Mongol yakin mampu memerankan karakter itu, ya gue perankan, apalagi karakter ini enggak jauh dari pengalaman pribadi Mongol. Jadi ya, good lah gitu," kata Mongol Stres di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, baru baru ini.

