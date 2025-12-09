3 Berita Artis Terheboh: Anthrax Tampil Agresif, Penampilan Azizah Salsha Dikritik

jpnn.com, JAKARTA - Penjelasan Azizah Salsha soal penampilannya yang biasa saat ke rumah duka ayah Pratama Arhan.

Penampilan Azizah Salsha, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Senin (8/12).

Kemudian, band thrash metal asal New York, Anthrax, menutup ingar bingar festival musik JogjaROCKarta 2025 dengan sempurna.

Sementara itu, YouTuber Atta Halilintar kembali mengirimkan bantuan untuk korban banjir bandang dan longsor di kawasan Sumatera.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Penampilan Azizah Salsha Dikritik

Kehadiran Azizah langsung menjadi sorotan warganet saat datang melayat hanya mengenakan jaket biru dan celana jeans hitam, tanpa kerudung.

Baca Juga: Ugly Kid Joe Akhiri Penantian di JogjaROCKarta 2025

Tak ingin terlalu lama dikritik, Azizah memberikan klarifikasi melalui unggahan pribadinya.

Baca selengkapnya: Azizah Salsha Banjir Kritikan saat Melayat ke Rumah Pratama Arhan