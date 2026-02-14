menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Gosip » 3 Berita Artis Terheboh: Ardi Bakri Bantah Cerai, Dokter Kamila: Keluarga Tidak Terima

3 Berita Artis Terheboh: Ardi Bakri Bantah Cerai, Dokter Kamila: Keluarga Tidak Terima

3 Berita Artis Terheboh: Ardi Bakri Bantah Cerai, Dokter Kamila: Keluarga Tidak Terima
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Terdakwa kasus peredaran narkotika di dalam rumah tahanan Ammar Zoni memeluk Kamelia di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis (18/12). Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Pengusaha Ardi Bakrie bantah isu cerai dengan Nia Ramadhani, sebut gosip tak benar.

Pernyataan Ardi soal isu cerai, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Jumat (13/2).

Kemudian, Penyidik Bareskrim Polri resmi memeriksa TikToker VT sebagai tersangka kasus dugaan pemalsuan identitas berupa KTP dan Kartu Keluarga.

Baca Juga:

Sementara itu, dokter Kamelia memberi tanggapan soal kabar kekasihnya, Ammar Zoni akan kembali dipindahkan ke Lapas Nusakambangan.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Ardi Bakrie Bantah Cerai

Kabar tersebut mencuat setelah muncul spekulasi warganet mengenai kondisi rumah tangganya dengan Nia Ramadhani.

Baca Juga:

Isu cerai itu ramai diperbincangkan setelah sejumlah unggahan di akun media sosial mereka dinilai jarang menampilkan kebersamaan.

Baca selengkapnya: Diisukan Cerai dari Nia Ramadhani, Ardi Bakrie: Enggak Benar

Rangkuman 3 beriita artis terheboh, Ardi Bakrie bantah bercerai, TikToker VT tersangka kasus pemalsuan identitas, komentar dokter Kamila soal Ammar Zoni.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI