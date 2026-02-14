3 Berita Artis Terheboh: Ardi Bakri Bantah Cerai, Dokter Kamila: Keluarga Tidak Terima
jpnn.com, JAKARTA - Pengusaha Ardi Bakrie bantah isu cerai dengan Nia Ramadhani, sebut gosip tak benar.
Pernyataan Ardi soal isu cerai, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Jumat (13/2).
Kemudian, Penyidik Bareskrim Polri resmi memeriksa TikToker VT sebagai tersangka kasus dugaan pemalsuan identitas berupa KTP dan Kartu Keluarga.
Sementara itu, dokter Kamelia memberi tanggapan soal kabar kekasihnya, Ammar Zoni akan kembali dipindahkan ke Lapas Nusakambangan.
Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:
1. Ardi Bakrie Bantah Cerai
Kabar tersebut mencuat setelah muncul spekulasi warganet mengenai kondisi rumah tangganya dengan Nia Ramadhani.
Isu cerai itu ramai diperbincangkan setelah sejumlah unggahan di akun media sosial mereka dinilai jarang menampilkan kebersamaan.
