3 Berita Artis Terheboh: Ariel, Desta, dan Gading Buka Suara soal Duit Negara, KKP Beri Penjelasan

jpnn.com, JAKARTA - KKP buka suara mengenai anggaran hingga Rp10,7 miliar untuk mengontrak PT Rans Animasi Indonesia milik artis Raffi Ahmad.

Penjelasan KKP soal biaya endorse Raffi capai Rp 10,7 miliar, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Rabu (11/11).

Kemudian, Ariel NOAH, Desta, dan Gading Marten yang tergabung dalam 'The Dudas Minus One' akhirnya buka suara soal endorse.

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Sementara itu, selebritas Lisa Mariana mengaku menjadi korban penipuan yang diduga dilakukan oleh mantan karyawannya.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Penjelasan KKP soal Endorse Miliaran Rupiah

Melalui rilis resmi, Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri KKP menyebutkan publikasi dan komunikasi publik meru salah satu tugas untuk menyampaikan kebijakan, program, serta capaian kinerja kepada masyarakat terkait pelaksanaan program.

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Strategi komunikasi KKP disebut dilakukan secara multiplatform, tidak hanya melalui influencer, tetapi juga media massa baik cetak, televisi hingga media digital, dan berbagai kanal komunikasi lainnya untuk memperluas jangkauan informasi pernerintah.

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