jpnn.com, JAKARTA - Musikus Ariel NOAH meminta RANS Entertainment memberikan transparansi terkait rincian anggaran proyek publikasi KKP di Natuna.

Pernyataan Ariel soal transparansi anggaran proyek KKP, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Minggu (15/11).

Sementara itu, Inara Rusli mengaku memiliki dokumen nikah siri dengan Insanul Fahmi yang selama ini dipertanyakan Mawa.

Kemudian, momen IShowSpeed menerima penghargaan Streamer of the Year dalam ajang The Streamer Awards 2026 di Los Angeles, viral.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Ariel Minta RANS Buka-bukaan soal honor Endorse

Menurutnya, pihak-pihak tersebut lebih memahami proses pengadaan dan penyusunan Rincian Anggaran Biaya (RAB).

Baca Juga: Respons Inara Rusli Soal Perkembangan Kasus Akses Ilegal

Pernyataan itu disampaikan Ariel saat menanggapi polemik pengadaan bertajuk "Jasa Publikasi Influencer Kampung Nelayan Merah Putih Cemaga Utara, Natuna".

Baca selengkapnya: Ariel NOAH Minta RANS Buka-bukaan soal Dana Rp 3,6 Miliar Proyek KKP