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3 Berita Artis Terheboh: Ariel Tatum Ganti Nama, Desta Keluar dari Vindes Corp

3 Berita Artis Terheboh: Ariel Tatum Ganti Nama, Desta Keluar dari Vindes Corp
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Ariel Tatum di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (13/6). Foto: Firda Junita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Deddy Mahendra atau Desta berpiisah dari Vindes Corp, perusahaan yang dibangunnya bersama sang sahabat, Vincent Rompies.

Kepergian Desta dari Vindes Corp, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Kamis (27/8).

Kemudian, polisi menyatakan dua alat bukti dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan senilai Rp3,5 miliar yang menjerat Ruben Onsu.

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Semengt Ariel Tatum melakukan pergantian nama aslinya di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut: 

1. Desta Keluar dari Vindes Corp

Kabar mengejutkan itu dibagikan langsung oleh Desta melalui akunnya di Instagram.

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Vindes Corp adalah sebuah perusahaan yang dibangun Desta bersama sahabatnya, Vincent Rompies.

Baca selengkapnya: Keluar Dari Vindes Corp, Desta Tulis Pesan Perpisahan, Panjang!

Rangkuman 3 berita artis terheboh, Desta keluar dari Vindes Corp, bukti dugaan penipuan dan penggelapan Ruben Onsu diungkap, Ariel Tatum ganti nama.

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