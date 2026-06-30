3 Berita Artis Terheboh: ART Angel Lelga Ditangkap, Giorgio Bela Sarwendah
jpnn.com, JAKARTA - Giorgio Antonio meminta publik menghentikan hujatan kepada Sarwendah di tengah isu hubungan mereka.
Pernyataan Giorgio soal hujatan Sarwendah, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Senin (29/6).
Sementara itu, penyanyi sekaligus penulis lagu, Phoebe Bridgers, akhirnya kembali lewat single terbaru yang berjudul Lost Boys.
Kemudian, polisi mengungkap kronologi penangkapan asisten rumah tangga (ART) berinisial EW yang bekerja di kediaman Angel Lelga.
Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:
1. Pembelaan Giorgio untuk Sarwendah
Melalui siaran langsung di media sosial, dia meminta warganet tidak lagi menyudutkan Sarwendah.
"Sebetulnya aku dan Mamio yang tahu. Keadaan Mamio seperti apa, ya hanya kita yang tahu," ujar Giorgio, dikutip dari akun gosip di Instagram, Senin (29/6).
Baca selengkapnya: Minta Publik Tak Hujat Sarwendah, Giorgio Antonio: Dia Itu Perempuan Punya Dua Anak
Rangkuman 3 berita artis terheboh, pembelaan Giorgio Antonio untuk Sarwendah, Phoebe Bridgers perkenalkan Lost Boys, polisi tangkap ART Angel Lelga.
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