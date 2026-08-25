3 Berita Artis Terheboh: Arya dan Asha Mesra di Mahakarya 37, Kim Soo-hyun Bikin Heboh
jpnn.com, JAKARTA - RCTI merayakan HUT ke-37 dengan menghadirkan panggung hiburan yang bertajuk Mahakarya 37 pada Minggu (23/8).
Perayaan HUT ke-37 yang meriah, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Senin (24/8).
Kemudian, aktor Korea Selatan, Kim Soo-hyun turut memeriahkan perayaan HUT ke-37 RCTI bertajuk Mahakarya RCTI 37.
Sementara itu, pembawa acara Ruben Onsu tengah menghadapi dugaan kasus penipuan yang menjerat namanya.
Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:
1. Kemesraan Arya dan Asha di Mahakarya 37
Selain penampilan musik, salah satu momen yang menjadi perhatian dalam perayaan tahun ini yaitu, Wedding Celebration Sena dan Davina, dua karakter utama dalam sinetron Terikat Janji.
Sena dan Davina merupakan pasangan yang kisahnya menjadi bagian penting dalam sinetron Terikat Janji. Hubungan keduanya bermula dari pacaran pura-pura yang kemudian berkembang seiring perjalanan cerita.
Baca selengkapnya: Mahakarya 37 Hadirkan Wedding Celebration, Begini Kemesraan Arya Saloka dan Asha Assuncao
Rangkuman 3 berita artis terheboh, kemesraan Arya Saloka dan Asha Assuncao di Mahakarya 37, kehadiran Kim Soo-hyun bikin heboh, penjelasan Ruben Onsu
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