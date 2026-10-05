3 Berita Artis Terheboh: Arya Mohan Banjir Dukungan Fan, Mutia Ayu Sudah Ikhlas

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Arya Mohan turut memeriahkan peluncuran Hansaplast Spray Plaster dalam rangkaian Watsons Anniversary.

Reaksi Arya Mohan, saat banjir dukungan fan, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Minggu (4/10).

Sementara itu, Mutia Ayu mengaku sudah berada di tahap ikhlas menerima kepergian mendiang suaminya, Glenn Fredly.

Kemudian, band rock pendatang baru, Mudgarden resmi memperkenalkan diri ke kancah musik.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Reaksi Arya Mohan

Sebagai Face of Hansaplast Spray Plaster, dia tidak hanya memperkenalkan inovasi terbaru produk perawatan luka itu, tetapi juga berinteraksi langsung dengan para penggemar yang hadir.

Salah satu momen menarik terjadi ketika Arya Mohan secara langsung menyemprotkan Hansaplast Spray Plaster kepada fan yang terpilih dalam acara tersebut.

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