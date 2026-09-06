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3 Berita Artis Terheboh: Arya Saloka Jadi Ustaz Adam, Kahitna Hadirkan Nostalgia di PIK2

3 Berita Artis Terheboh: Arya Saloka Jadi Ustaz Adam, Kahitna Hadirkan Nostalgia di PIK2
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Arya Saloka (tengah) kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (30/4). FOTO: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Salah satu yang menarik dalam film itu adalah saat Arya Saloka berproses menjadi karakter utama, Ustaz Adam.

Proses Arya Saloka menjadi karakter Ustaz Adam, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Sabtu (5/9).

Sementara itu, konser Kahitna 40 Tahun akan digelar di Nusantara International Convention Exhibition (NICE), PIK 2, Jakarta.

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Kemudian, PIK Tourism Board menghadirkan program wellness bertitel September Flow berupa pilates di atas yacht atau yoga di pasir putig.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Cara Arya Saloka Berproses Menjadi Ustaz Adam

Banyak penonton memuji perannya sebagai Ustaz Adam karena tampil meyakinkan dan mampu melafalkan bacaan ayat-ayat suci Al-Qur’an secara fasih.

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Namun, sebenarnya, untuk mencapai titik itu, Arya Saloka sempat harus belajar ulang bahkan dari level Iqro’. Dia juga selalu deg-degan saat membaca ayat Al-Qur’an dalam film Munafik: Melawan Iblis.

Baca selengkapnya: Cara Arya Saloka Berproses Menjadi Ustaz Adam

Rangkuman 3 berita artis terheboh, proses Arya Saloka jadi Ustaz Adam, Konser Kahitna sukses digelar di Nice PIK2, serunya September Flow di PIK

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