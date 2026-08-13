3 Berita Artis Terheboh: Asila Maisa Merasa Difitnah, Sarwendah Beri Respons
jpnn.com, JAKARTA - Lembaga Manajemen Kolektif Perkumpulan Wahana Musik Indonesia (WAMI) melakukan penyaluran royalti kepada lebih dari 7.000 anggota pencipta lagu.
Penyaluran royalti pencipta lagu oleh WAMI, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Rabu (12/8).
Kemudian, Ruben Onsu absen dalam sidang gugatan hak asuh anak dengan agenda mediasi.
Sementara itu, penyanyi Asila Maisa menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya, Jakarta.
Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:
1. WAMI Salurkan Royalti
Pelaksanaan distribusi itu dilakukan sesuai kerangka regulasi yang berlaku, termasuk Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2025.
Sejak 19 Mei 2026, WAMI menjalankan mandat sebagai Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) untuk mengelola penarikan, penghimpunan, dan pendistribusian royalti atas lisensi digital, baik dari dalam maupun luar negeri, berdasarkan Keputusan LMKN Nomor 002.SK.LMKN.V.2026.
Baca selengkapnya: WAMI Salurkan Royalti Periode II, Roby Geisha dan Eross Candra Dapat Tertinggi
Rangkuman 3 berita artis terheboh, WAMI salurkan royalti, komentar Sarwendah soal Ruben Onsu absen di sidang, Asila Maisa merasa difitnah.
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