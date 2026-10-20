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3 Berita Artis Terheboh: Asri Welas Jawab Isu Kedekatan dengan Desta, Ruben: Ini Terlalu Zalim

3 Berita Artis Terheboh: Asri Welas Jawab Isu Kedekatan dengan Desta, Ruben: Ini Terlalu Zalim
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Asri Welas di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Sabtu (18/10). Foto: Romaida/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Ruben Onsu melaporkan Sarwendah ke polisi lantaran tindakan sang mantan itu zalim.

Pelaporan Ruben Onsu terhadap Sarwendah, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Senin (19/10).

Sementara itu, Asri Welas akhirnya buka suara mengenai rumor kedekatannya dengan presenter Desta yang belakangan ramai dibicarakan.

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Kemudian,  Gong Yoo mengungkapkan bahwa drama terbarunya bersama aktris Song Hye-kyo dijadwalkan tayang pada akhir tahun.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Ruben Sebut Sarwendah Zalim

Namun, dia meilai pengunggahan video tersebut telah berdampak pada harga dirinya, terutama di hadapan anak-anak.

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Oleh karena itu, dia pun memilih melaporkan mantan istrinya, Sarwendah, ke polisi terkait persoalan tersebut.

Baca selengkapnya: Mantap Laporkan Sarwendah ke Polisi, Ruben Onsu: Ini Terlalu Zalim

Rangkuman 3 berita artis terheboh, Ruben Onsu sebut Sarwendah zalim, Asri Welas ungkap hubungannya dengan Desta, Gong Yoo ungkap tanggal tayang drama terbaru

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