3 Berita Artis Terheboh: Asri Welas Jawab Isu Kedekatan dengan Desta, Ruben: Ini Terlalu Zalim
jpnn.com, JAKARTA - Presenter Ruben Onsu melaporkan Sarwendah ke polisi lantaran tindakan sang mantan itu zalim.
Pelaporan Ruben Onsu terhadap Sarwendah, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Senin (19/10).
Sementara itu, Asri Welas akhirnya buka suara mengenai rumor kedekatannya dengan presenter Desta yang belakangan ramai dibicarakan.
Kemudian, Gong Yoo mengungkapkan bahwa drama terbarunya bersama aktris Song Hye-kyo dijadwalkan tayang pada akhir tahun.
Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:
1. Ruben Sebut Sarwendah Zalim
Namun, dia meilai pengunggahan video tersebut telah berdampak pada harga dirinya, terutama di hadapan anak-anak.
Oleh karena itu, dia pun memilih melaporkan mantan istrinya, Sarwendah, ke polisi terkait persoalan tersebut.
Baca selengkapnya: Mantap Laporkan Sarwendah ke Polisi, Ruben Onsu: Ini Terlalu Zalim
Rangkuman 3 berita artis terheboh, Ruben Onsu sebut Sarwendah zalim, Asri Welas ungkap hubungannya dengan Desta, Gong Yoo ungkap tanggal tayang drama terbaru
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